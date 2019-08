Guérir les insomnies par les livres audio – essayer, du moins

Maurice Thaler, CC BY ND 2.0

Maurice Thaler, CC BY ND 2.0

Il ne s’agit pas simplement de lecture d’ouvrages, mais également d’un environnement sonore susceptible d’apaiser les esprits. Des sons calmes, des pluies légères, ou encore des éclaboussures d’eau, révèle le Guardian , soit autant de tentatives pour envoyer l’auditeur au lit.Pour la production de ces audiolivres, l’éditeur a collaboré avec le Sleep Council et le Children’s Sleep Charity, avant de mettre au point Sleep Tales, destiné tant aux adultes qu’aux enfants. Un univers sonore associé à un récit descriptif, le tout enveloppé de voix douces : l’idée est de faire piquer du nez, sans livre qui vous tombe des mains.Selon les données médicales britanniques des services de santé, les admissions de personnes âgées de 16 ans et plus pour troubles du sommeil sont en augmentation : elles étaient 6520 en 2012-2013, contre 9429 l’année passée.Chaque histoire est calibrée sur une quinzaine de minutes de récit, permettant d’amener l’auditeur vers un état de relaxation propre à l’endormissement. Les études montrent en effet qu’enfants et adultes réagissent à un sentiment réconfortant et familier, au moment de s’endormir. Les récits favorisent donc cet état de détente, avec une narration très spécifique.Richard Lenon, éditeur chez Penguin Audio, souligne que ces textes lus n’ont ni véritable commencement, ni fin, ni péripéties. « On parle de quelque chose qui vous est décrit, plutôt qu’une histoire racontée… Rien n’arrive qui puisse stimuler l’attention. » Cependant, une histoire ennuyeuse n’est pas des plus adéquates : elle doit être assez engageante pour interpeller, mais pas trop.Chose intrigante, les ouvrages de Sleep Tales n’ont pas de nom d’auteur : l’accent n’est pas mis sur les mots, précise la maison, mais leur combinaison associée à une conception sonore. Penguin Random House n'est pas allé chercher l'idée bien loin, puisqu'une application, Calm, repose sur ce même concept de détente et relaxation, voire de sommeil, par la lecture et en avait fait un argument marketing Si pour certains, les sons de pluie donneront plutôt l’envie pressante de se réfugier aux toilettes, toute une gamme d’effet est déployée à travers les textes lus pour répondre aux besoins de chacun. Et de toute manière, ce sera toujours plus profitable que de scroller sur sa page Facebook jusqu’à effondrement…