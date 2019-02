Gui Minhai : la Suède rappelle son ambassadrice, accusée de chantage

Ce 17 février 2019 marquera les 40 mois de détention de Gui Minhai, arrêté en Thaïlande et détenu en Chine depuis 2015. Un nouveau rebondissement dans cette affaire éclabousse les services consulaires suédois, directement mis en cause par la fille de l'éditeur emprisonné, Angela Gui. Cette dernière a révélé à des médias suédois qu'elle avait rencontré, par l'intermédiaire de l'ambassadrice suédoise à Pékin, Anna Lindstedt, deux hommes d'affaires chinois.La rencontre s'est déroulée à Stockholm, fin janvier, raconte Svenska Dagbladet , qui a recueilli le témoignage de la fille de Gui Minhai : « Ils se sont présentés comme des intermédiaires et m'ont expliqué qu'ils avaient pu s'entretenir avec l'ambassadeur chinois à Stockholm, Gui Congyou, et qu'il leur avait donné des informations », explique-t-elle.D'après ces « intermédiaires », « il y aurait une possibilité que mon père soit libéré, mais il était nécessaire qu'il passe d'abord devant un tribunal », rapporte Angela Gui. La conversation aurait ensuite évolué vers un chantage, selon la fille de l'éditeur emprisonné. Un visa pour la Chine lui aurait été promis, à la stricte condition qu'elle ne s'adresse plus aux médias, et ne leur transmette plus d'informations sur la situation de son père.« On cherche à éviter une exposition médiatique lorsque l'on inflige de très lourdes sentences après un procès. Cela ne doit pas être le cas pour mon père, aussi, je ne me tairai pas », a indiqué Angela Gui aux médias suédois. « C'est étrange. Ils veulent avoir les mains libres pour pouvoir faire ce qu'ils souhaitent avec mon père », a-t-elle souligné.