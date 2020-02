Guide : comprendre le rapport Racine comme si vous étiez artiste-auteur

À la veille des annonces du ministre de la Culture, 10 organisations professionnelles d’artistes-auteurs sortent une synthèse du rapport Racine. Objectif ? Exprimer quelles mesures sont prioritaires. Qu’est-ce que veut dire telle recommandation ? Qu’est-ce qu’elle va changer ? À quoi faire attention ? Un document permettant d’y voir plus clair !





Si le rapport Racine faisait état d’associations et syndicats désorganisés, un regroupement inédit est en train de se produire. Une nouvelle façon de penser le combat ? Dans ces travaux consultables ici, on retrouve des organisations professionnelles de métiers créatifs variés (écrivains, dessinateurs, photographes, scénaristes, peintres, etc.).



Le document analyse les différentes mesures en quelques paragraphes pour expliquer les enjeux de façon concrète : « Ces recommandations résolument tournées vers une reconnaissance professionnelle des artistes-auteurs relèvent d’un changement de paradigme et rompent avec la vieille représentation romantique de l’artiste-auteur. Dans un élan unitaire, les organisations d’artistes-auteurs — sans rechercher l’exhaustivité ni se perdre dans les détails — ont tenu à pointer les lignes de force essentielles du Rapport Racine. »

1/2 Décryptage du #RapportRacine par 10 assos - 2e partie : Le renforcement de la défense collective. Zoom sur l': "Entrée des organisations professionnelles au Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique."⁣ Qu'est-ce que ça veut dire @GuillaumeNail pic.twitter.com/Mv0JwVNgIx — La Charte (@CharteAuteurs) February 13, 2020

Définir clairement l’artiste-auteur, créer un véritable statut professionnel, mieux protéger les artistes-auteurs dont c’est le métier principal, étendre le champ des revenus accessoires, identifier la profession et lui redonner voix au chapitre, rémunérer le travail créatif, rétablir des élections professionnelles, agir contre les discriminations, créer un portail d’information artistes-auteurs, financer de façon pérenne les organisations professionnelles, créer un conseil des artistes-auteurs pour organiser la négociation collective, conditionner les aides de l’État à un traitement équitable des artistes-auteurs… la liste des mesures est longue !



Ce petit « guide du Racine » permettra à ceux qui sont perdus de trouver des explications très utiles.



« Ce travail commun avait plusieurs objectifs », déclare Samantha Bailly, présidente de la Ligue des auteurs professionnels. « D’abord, se mettre d’accord entre organisations professionnelles sur les grands points forts du rapport, pour les porter ensemble. Nous partageons tellement de constats et de problématiques que cette rédaction était finalement très naturelle, même si chaque métier a des spécificités qui lui sont propres. Ensuite, parvenir à présenter de façon simple et accessible l’essentiel des mesures. Les auteurs et autrices nous ont posé beaucoup de questions sur ce que telle mesure pourrait changer concrètement dans leurs vies. Nous espérons que cela va les éclairer ! »





Notons que des dessinateurs ont prêté leur talent pour la version réseaux sociaux qui circule en parallèle : Cambon, Brice Cossu, Malo Kerfriden, Alexis Sentenac et Ronan Toulhouat. Alors que tous les regards se tournent vers les prochaines annonces, le combat collectif s’organise au-delà des secteurs économiques de la création.



« Cette union entre artistes-auteurs est un vrai changement qui a tout son sens, ajoute Samantha Bailly. Il suffit de voir quels artistes-auteurs ont signé la tribune du Monde en quelques jours : sur les 3500, nombreux sont ceux et celles qui ont en réalité plusieurs métiers créatifs. Les frontières pour nous ne sont pas imperméables. Nous avons tout à gagner à travailler ensemble pour sortir du carcan strict de notre secteur de diffusion. »



Dans ces travaux, aucune mention de sociétés de gestion collective. Uniquement des organisations professionnelles. Est-ce que de nouveaux territoires plus clarifiés dans la défense des intérêts de la profession des artistes-auteurs sont en train d’apparaître ?



Ce document a été réalisé conjointement par :

• l’adaBD association des Auteurs de Bande Dessinée

•le CAAP - Comité Pluridisciplinaire des Artistes-Auteurs·trices

• La Charte des auteurs et des illustrateurs pour la jeunesse

• La Guilde Française des Scénaristes

• la Ligue des auteurs professionnels

• SNAPcgt • Syndicat National des Artistes Plasticiens cgt

• L’Union, SNP syndicat national des photographes

• Le Syndicat National des Artistes-Auteurs (SNAA FO)

• Syndicat des Écrivains de Langue Française

• Le Syndicat Solidarité Maison des Artistes (SMdA CFDT)

• Le syndicat Nationale des Peintres Illustrateurs (UNPI)