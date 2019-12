Guide des métiers des bibliothèques, édition 2020

pixabay licence





Ce « Guide » est une parution issue de l’atelier régional sur « l’évolution des métiers en bibliothèque », coordonné par Livre et lecture en Bretagne.L’avancée dans le XXIe siècle nous donne à voir une mutation profonde initiée par la révolution numérique. Les médiathèques, acteurs clés dans la cité, ont un rôle d’accompagnement des usagers et sont donc amenées à se réinterroger constamment, indique Gabrielle Moysan, de la médiathèque de Lorient.Aux missions traditionnelles (conservation et communication des informations, accès à la culture sous toutes ses formes, etc.) s’ajoutent un rôle central d’acteur social et une ouverture des médiathèques sur différents réseaux.Ainsi, plus que jamais, la dimension sociale et d’accompagnement des publics représente une part croissante des métiers de bibliothécaire. Cet aspect protéiforme du métier doit être soutenu par des temps de rencontres et d’échanges entre professionnels. C’est bien par la richesse de ces temps de formation que se construit la bibliothèque de demain.Pour plus d’informations, contacter Florence Le Pichon, florence.le-pichon@livrelecturebretagne.fr.