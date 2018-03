Guide des pratiques innovantes dans les bibliothèques de Bretagne

Livre et lecture en Bretagne, établissement public de référence pour la filière du livre et de la lecture, a publié fin 2015 un outil inédit et évolutif : le « Guide des initiatives en bibliothèques en Bretagne », qui répertorie les pratiques innovantes mises en place dans les bibliothèques bretonnes. Cette publication existe uniquement dans un format numérique, et après quatre mises à jour en 2016 et 2017, 6 nouvelles fiches sont venues compléter cet outil en mars 2018.





Cet outil inédit, à destination des professionnels des bibliothèques, vise à va- loriser ces différentes initiatives, reflets des larges missions des bibliothèques. Ce « Guide » est ainsi organisé en 7 catégories, qui reprennent celles du schéma de la bibliothèque idéale imaginée par la 27ème région :



> Convivialité et citoyenneté,

> Fonds participatifs,

> Lieux d’échanges et de savoir-faire,

> Pratiques numériques,

> Productions de contenus culturels,

> Services associés,

> catégories auxquelles Livre et lecture en Bretagne a tenu à ajouter la thé- matique de « l’Accessibilité ».



Ce « Guide » permet également une mise en réseau des professionnels, en proposant, dans chaque « fiche » correspondant à une initiative, le contact référent et les moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour chaque action présentée, en vue d’une éventuelle réplique dans d’autres structures.



Exclusivement numérique, il est voué à s’enrichir au gré des contri- butions des professionnels de la région, qui souhaiteront faire connaître leurs actions.