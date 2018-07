Guillaume Apollinaire, future star de la rentrée littéraire

La rentrée littéraire sera dense pour Guillaume Apollinaire : une salve de rééditions depuis les versions poche en passant par de beaux livres est dans les tuyaux. Et pour cause, on commémorera cette année le centenaire de sa mort, survenue le 9 novembre 1918. Avec, entre autres, plusieurs biographies, des recueils de lettres, et un coffret sensationnel.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Commençons avec les biographies : Guillaume Apollinaire : naissance d’une vocation, de Jean-François Robin sortira chez Riveneuve, dans la collection du même nom, le 22 novembre 2018. Aurèle Cariès fait également paraître Guillaume Apollinaire avec des illustrations de Marion Augustin chez Gründ, le 11 octobre.

Pour aller à la rencontre des textes, on privilégiera le livre de Laurence Campa, chez Gallimard, Tout terriblement : anthologie de poèmes d’Apollinaire – à venir ce 25 octobre. Un choix d’œuvres du poète, avec des illustrations de personnalités comme Picasson, De Chirico ou encore Matisse et Marie Laurencin.

Autre genre, les Lettres à Guillaume Apollinaire réunira, toujours chez Gallimard, une cinquantaine de courrier, cartes postales ou encore télégrammes que le poète reçut de son amante Louise de Coligny-Châtillon, son amante. Des lettres qui inspièrent alors Poèmes à Lou – recueil ne qui sera publié qu’en 1955 sous ce titre, huit ans après une parution à Genève, sous le titre Ombre de mon amour. (25 octobre)

Honoré Champion proposera le 31 août Lettres reçues par Guillaume Apollinaire, une édition de Victor Martin-Schmets. Avec le fonds actuellement disponible à la BnF, on recense près de 500 lettres issus de 800 interlocuteurs, qui écrivirent au poète. À sortir le 31 août – en complément de l’ouvrage chez Gallimard, évidemment.

Étudiant les liens entre cet art nouveau et le poète, Carole Aurouet sort Le cinéma de Guillaume Apollinaire chez Gremese, avec une incursion dans les scénarios qu’il écrivit. Certains des fac-similés de la bibliothèque Jacques Doucet y sont reproduits. Sortie le 4 octobre.

De même, chez La Part commune, Du cœur à l’âme et l’horizon le dernier livre de Guillaume Apollinaire sera réédité le 26 octobre prochain.

Outre toutes ces découvertes à faire, plusieurs éditions de Alcools, ainsi qu’une de Calligramme, mais celle qui attirera certainement le plus l’attention, c’est ce coffret publié par les Éditions de la BnF, en coédition avec Gallimard. Ce dernier contient le fac-similé de l’exemplaire d’Alcools aquarellé par le peintre cubiste Louis Marcoussis et 40 eaux-fortes gravées par l’artiste. Parution le 25 octobre 2018.









Peintre cubiste « chéri des poètes » selon le mot d’Éluard, ami d’Apollinaire, de Max Jacob et de Pierre Reverdy comme il l’était de Braque, de Picasso et de Juan Gris, Louis Marcoussis (1878-1941) n’a cessé d’explorer les liens du langage poétique et du langage pictural. Alcools d’Apollinaire est au cœur de cette recherche du mystère de la création.

De ce recueil qui l’a accompagné comme une inépuisable « eau de vie », Marcoussis a laissé deux grands cycles d’illustrations : un exemplaire de l’édition originale de 1913 entièrement rehaussé d’aquarelles entre 1919 et 1931 et une suite de gravures à l’eau-forte publiée en 1934.



Ces deux œuvres, la première unique, la seconde tirée à très petit nombre pour quelques grands collectionneurs d’art contemporain, sont reproduites en fac-similé d’après les exemplaires conservés à la Bibliothèque nationale de France et réunies dans un coffret.

Elles sont accompagnées d’une étude de Jean-Marc Chatelain, directeur de la Réserve des livres rares de la BnF, qui éclaire leur genèse et l’ambition de Marcoussis de pénétrer au cœur de l’imagination poétique d’Apollinaire.