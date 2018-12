Guillaume Dervieux devient président de l’Asfored

Après 23 ans à la tête du Conseil d’Administration de l’Asfored, François de Waresquiel, président du Conseil de Surveillance des éditions Citadelles et Mazenod, où il s’est particulièrement impliqué dans le rayonnement de l’Asfored en France et à l’international, passe ainsi le relais à Guillaume Dervieux, alors Trésorier et membre du conseil d’administration.« Nul doute que l’expertise et l’implication de Guillaume Dervieux dans le secteur vont être particulièrement motrices dans le développement de l’Asfored », éclare François de Waresquiel.Guillaume Dervieux, diplômé de l’IEP de Paris et du MS ESCP-Asfored, a été vice — président et directeur général des éditions Albin Michel, président du Pôle éducation d’Albin Michel (qui regroupe Magnard, Vuibert, Delagrave-Casteilla, Horay, Edulib et la Librairie des Écoles), Président de Dilisco et du réseau des Librairies Albin Michel pendant près de 6 ans.Il a aussi assumé des fonctions de direction éditoriale au sein des groupes Wolters Kluwer et Vivendi, avant de devenir directeur général d’Armand Colin chez Hachette puis Président-directeur général de Magnard-Vuibert.« C’est dans un contexte particulièrement dynamique, stimulant et complexe, celui de la réforme de la formation, aux enjeux particulièrement sensibles que j’ai pris ces fonctions », commente Guillaume Dervieux. « Mon souhait est d’inscrire l’Asfored dans une dynamique de développement qui renforcera sa position de leader francophone de la formation professionnelle aux métiers de l’édition. »