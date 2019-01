Guillaume Dervieux nommé directeur général du groupe Libella

Guillaume Dervieux, diplômé de l’IEP de Paris et du MS ESCP-Asfored, a débuté sa carrière en tant que directeur éditorial au sein des groupes Wolters Kluwers et Vivendi. Entre 2003 et 2007, il a assuré la direction générale d'Armand Colin, maison du groupe Hachette, jusqu'en 2011.Il a été vice-président et directeur général des éditions Albin Michel, président du Pôle éducation d’Albin Michel (qui regroupe Magnard, Vuibert, Delagrave-Casteilla, Horay, Edulib et la Librairie des Écoles), Président de Dilisco et du réseau des Librairies Albin Michel pendant près de 6 ans.Il a aussi assumé des fonctions de direction éditoriale au sein des groupes Wolters Kluwer et Vivendi, avant de devenir directeur général d’Armand Colin chez Hachette puis Président-directeur général de Magnard-Vuibert.Depuis décembre 2018, Guillaume Dervieux occupe également la présidence de l’Asfored , organisme de formation fondé en 1972 à l’initiative du Syndicat national de l’édition.