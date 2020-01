Guillaume Erner reprend l'émission “Livres & Vous” sur Public Sénat

Guillaume Erner (Radio France/Christophe Abramowitz)

Avec cette nouvelle formule, Public Sénat réaffirme et renforce son engagement auprès du monde littéraire autour de réflexions de fond, alors que l'offre télévisuelle en matière de littérature reste très faible, limitée, finalement, à La Grande Librairie sur France 5.Pour incarner cette nouvelle dynamique, l’émission sera désormais présentée par Guillaume Erner, journaliste, sociologue et producteur des « Matins » de France Culture (du lundi au vendredi 7h-9 h) et de Superfail, un podcast original sur franceculture.fr.Pour la deuxième saison consécutive, Public Sénat et France Culture poursuivent leur partenariat autour de « Livres & Vous » pour participer encore davantage à la diffusion et au rayonnement des livres et de la culture. Ainsi, l’émission est disponible en podcast sur les sites de France Culture et de Public Sénat ainsi que sur les applications dédiées.Pour Emmanuel Kessler, PDG de Public Sénat, « Livres & Vous a plus que jamais l’ambition de s’inscrire dans le temps comme une grande émission littéraire. Réalisée dans l’Annexe de la Bibliothèque du Sénat, elle contribuera à enrichir le patrimoine de la chaîne et de l’audiovisuel. Je me réjouis de l’arrivée sur notre antenne de Guillaume Erner, qui saura faire vivre un débat d’idées tout à la fois exigeant et grand public. Et je suis très heureux de poursuivre notre partenariat avec France Culture, dans le partage des valeurs qui animent le service public. »Guillaume Erner, présentateur de Livres & Vous, se réjouit d'avance : « Quel magnifique symbole que celui d’une émission littéraire dans l’une des plus belles bibliothèques de France, la Bibliothèque du Sénat. Je suis particulièrement heureux de contribuer à faire vivre l’actualité des idées, notamment francophones, à la télévision, sur Public Sénat. Des intellectuels installés aux chercheurs prometteurs, tous auront leur place dans Livres & Vous. »La directrice de France Culture, Sandrine Treiner, partage l'enthousiasme : « L’actualité du débat d’idées nourrie par la littérature et les essais ? Évidemment, nous en sommes ! Reliés par la curiosité trépidante et la culture ouverte de Guillaume Erner, Public Sénat et France Culture vont exciter l’esprit des téléspectateurs de l’une, et des accros aux podcasts de l’autre. Je m’en réjouis. »