Guillaume Musso, meilleur vendeur de romans en France pour 2017

Son prochain roman sortira aux Éditions Calmann-Levy, au mois d’avril. En attendant, Guillaume Musso reste le plus grand vendeur de livres en France, sur l’année passée. Avec 1,54 million d’exemplaires écoulés, le romancier prend la tête du top 10, loin devant tout le monde.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Il occupait déjà la première place pour 2016 : Guillaume Musso, c’est la star installée de l’édition française. Et dans le trio de tête, suivent Raphaëlle Giordano, avec 1,127 million d’exemplaires et Michel Bussi avec 931.000 exemplaires. Marc Levy prend la 4e position avec 761.900 exemplaires achetés.

Le classement des 10 meilleurs vendeurs affiche donc 7,963 millions de livres vendus, mais avec un point majeur et déjà bien connu de l’industrie. 2017 fut une mauvaise année, même pour ces auteurs de best-sellers, dont les lecteurs sont toujours au rendez-vous.

À titre comparatif, Musso avait vendu 1,8 million en 2016 et Bussi avait dépassé le million d’exemplaires. Symptôme plus significatif encore, Marc Levy était aussi l’un des millionnaires des ventes...



Alors, oui, cette éternelle campagne présidentielle, plus difficile que jamais pour les librairies, a frappé fort. Mais le fait est aussi que, pour comprendre ces données, on peut se référer au nombre de sorties durant l’année : Guillaume Musso a démultiplié les titres, que ce soit chez XO ou Pocket qui a réédité tout ce que le romancier avait produit – ou presque. Plus de 15 titres, contre moins de 5 pour Marc Levy. Ceci peut expliquer cela...

Le reste du classement s’opère comme suit

Aurélie Valognes : 693.800

Fred Vargas : 672.900

Françoise Bourdin : 599.800

Gilles Legardinier : 597.400

Agnès Martin-Lugand : 519.800

Franck Thilliez : 518.400

via Figaro, avec GfK