Guillaume Musso, roi des ventes pour la 8e année consécutive

Il devance ainsi, et de loin, Michel Bussi (975.800 livres vendus en 2018) et le Suisse Joël Dicker (894.400). Derrière le trio de tête on retrouve Aurélie Valognes, première femme du palmarès, qui a vendu 834.500 livres l'an passé en devançant Marc Levy (820.800 exemplaires écoulés).Ensuite, plus bas dans le classement, nous retrouvons la romancière et blogueuse Virginie Grimaldi (674.500), Pierre Lemaitre, Goncourt 2013, qui a vendu 673.200 exemplaires de ses romans, Raphaëlle Giordano (602.200), Françoise Bourdin (592.400) et Franck Thilliez (546.100). Les dix auteurs cités représentent à eux seuls près du quart des ventes et du chiffre d'affaires de la fiction française 2018.Notons tout de même les ventes remarquables de la discrète Elena Ferrante, auteure italienne de la célèbre Amie Prodigieuse, qui a vendu plus d'un million d'exemplaires en France (formats brochés et poches confondus).Même avec ses récents 90.000 exemplaires vendus pour Sérotonine, Michel Houellebecq n'a pas réussi à chiper la première place de l'auteur d'Un appartement à Paris pour le meilleur départ en librairie, décidément indétrônable avec ses 93.483 ventes en une semainepour La jeune fille et la nuit.Ce récent roman de Guillaume Musso , publié en avril dernier, s'est déjà écoulé à lui seul à 782.000 exemplaires. Déjà un best-seller en Italie et en Corée, l'ouvrage devrait également trouver des lecteurs supplémentaires grâce à sa future parution dans les pays anglophones.