Guillaume Nail nommé administrateur de la Sofia

Guillaume Nail





Guillaume Nail est auteur jeunesse, scénariste et traducteur, et l’actuel président de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages et de scénarios, dont Qui veut la peau de Barack et Angela ?, Bande de zazous !, Magda ou encore l’Inversion des pôles.Son prochain livre, Tracer, est à paraître très prochainement aux Editions du Rouergue.Guillaume Nail succède à François Coupry qui, comme président de la Société des gens de lettres (SGDL), a joué un rôle déterminant dans la fondation et le développement de la Sofia, dont il aura été le président à deux reprises. L’ensemble du Conseil d’administration le remercie pour son engagement depuis plus de 20 ans au service de la Sofia, dont il reste président d’honneur.