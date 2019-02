Guillaume Nail, président de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse

Le conseil d'administration, le 13 février 2019



Le conseil d'administration de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, réunis le 13 février 2019, a pris acte de la passation de pouvoir entre Samantha Bailly et Guillaume Nail, et a procédé à l'élection du nouveau bureau de l'association.



Le conseil d'administration, composé de seize membres, a ainsi élu à l’unanimité :



Guillaume Nail, président

Samantha Bailly, vice-présidente auteurs

Sandrine Bonini, vice-présidente illustrateurs

Nicolas Digard, trésorier

Marie Caillet, secrétaire générale



« Si j’accepte aujourd’hui de devenir président de la Charte, c’est parce que je sais que nous allons continuer l’aventure d’une équipe soudée, qui œuvre en permanence à défendre, inventer, accompagner. Nous allons poursuivre les projets déjà initiés — et ils sont nombreux ! –, notamment ceux qui me tiennent à cœur : l’émergence des nouveaux talents, l’égalité et la diversité, mais aussi le chantier de plus en plus récurrent de la liberté d’expression, et des menaces qui pèsent sur les œuvres », indique Guillaume Nail, le nouveau président de la Charte.



Bien entendu, le chantier central restera ouvert, souligne le président, celui des statuts des auteurs. « La Charte parle métier et argent, il n’y a là rien de sale. Prendre acte de notre réalité professionnelle n’entache en rien le plaisir qu’on prend à écrire, illustrer, traduire… Cela dit au contraire toute l’attention, tout le soin et tout l’amour que nous portons à ce que nous faisons. »



Samantha Bailly, présidente sortante, est revenue sur son mandat, les actions menées et celles qui restent à entreprendre. « En discutant avec Christian Grenier, premier président de l’association, j’ai réalisé combien la situation des auteurs était inchangée depuis 1975, notamment quant à la question des pourcentages inférieurs en jeunesse (les fameuses discussions à l’hôtel : “Quoi, tu es à 10 % en imaginaire ? Mais moi je suis à 6 %” qui avaient déjà lieu à l’époque !). J’ai aussi constaté combien certaines pratiques avaient évolué dans le bon sens, en transformant les mentalités », explique-t-elle.



« La vraie question qu’il faut se poser, si l’on veut voir nos conditions s’améliorer et cette situation reprise en main est : la chaîne du livre et la France vont-elles faire en sorte qu’écrire, dessiner et traduire restent un métier ? », résume-t-elle.



La Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse, créée en 1975, rassemble 1400 adhérents, pour environ 6000 auteurs et illustrateurs jeunesse en France.