Guillaume Pech-Gourg rejoint le Comité Exécutif France de Hachette Livre

Le groupe Hachette vient d’annoncer la nomination de Guillaume Pech-Gourg au Comex. Il avait été nommé directeur marketing et CRM groupe, en janvier 2017.









Compte tenu de l’importance croissante de la stratégie numérique et relations consommatrices pour le groupe, Arnaud Nourry a décidé de nommer Guillaume Pech-Gourg, Directeur marketing digital et CRM Groupe (Group Chief CRM & Digital Marketing Officer), au Comité Exécutif France.



Guillaume Pech-Gourg est diplômé de l’ESCP Europe. Il a occupé diverses fonctions marketing, CRM et e-commerce au sein d’Universal Music et d’EMI Music, de 2000 à 2013, en étant basé à Paris puis à Londres. Il a notamment été en charge de la stratégie CRM monde d’EMI Music de 2010 à 2013.



Il a rejoint Hachette Livre en 2013 et dirige depuis Hachette Digital, l’entité dédiée au marketing digital et au CRM de Hachette Livre. Depuis janvier 2017 il est Directeur marketing digital et CRM groupe.