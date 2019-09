. Guillermo del Toro publiera un recueil de nouvelles chez Amazon

(Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Peu d'informations ont été dévoilées sur ces récits signés de la main de Guillermo del Toro, si ce n'est une date de publication en 2021. Autant dire qu'il faudra s'armer de patience pour les découvrir. « Toutes ces années, j'ai été inspiré par des nouvelles, des histoires fantômes aux contes de fées. À présent, je vais pouvoir écrire les miennes et les partager », a indiqué del Toro dans un communiqué.Les textes seront publiés par Amazon Original Stories, et uniquement accessibles en numérique et audio sur la plateforme Amazon.La collection Amazon Original Stories a été créée en 2017 par la firme , et se concentre sur de courts récits, parfois signés par des auteurs de renom, comme Joyce Carol Oates, qui avait inauguré la collection. Au fil des années, d'autres ont rejoint le catalogue, notamment l'Américain Dean Koontz.Il ne s'agira pas des premiers textes signés del Toro, puisqu'il avait déjà publié la série de livres La Lignée, avec Chuck Hogan, ou encore Trollhunters, avec Daniel Kraus, traduit en France chez Bayard par Patrice Lalande.