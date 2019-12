Guyane : les éditions Ibis Rouge ont trouvé un repreneur

Les éditions Ibis Rouge vont perdurer : Gérard Doyen, nouveau propriétaire de la maison d'édition, a profité du Salon international du livre de Guyane pour annoncer la nouvelle, selon la 1ère . « Je suis tous mes concurrents depuis 25 ans et j'admirais le travail de fond que l'éditeur d'Ibis Rouge faisait avec des publications d'ouvrages de référence par rapport à mes publications grand public », explique Gérard Doyen à cette occasion.Essais, littérature générale, jeunesse, beaux-livres, le fonds des éditions Ibis Rouge reste assez diversifié, même si les ouvrages signés par des universitaires y occupent une place importante. Les sujets sont variés, le plus souvent articulés autour de l'Amazonie, de la Caraïbe, de l'océan Indien et des Antilles.« Je ne vais rien changer à la ligne éditoriale, je vais continuer à publier tout ce qui est histoire, géographie et travaux universitaires... », a précisé le nouveau propriétaire après l'annonce du rachat.Gérard Doyen, pour sa part, a créé les éditions Orphie en 1984, qui publient des ouvrages dans les secteurs du tourisme, histoire et documents, littérature, cuisine, nature, BD ou encore jeunesse.