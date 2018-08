Hachette affiche les critiques des lecteurs directement sur son site

Dans un monde où la parole de la critique est remise en cause et dans lequel les livres sont publiés à un rythme fou, les lecteurs se fient bien souvent à l'avis de leurs semblables. Et les données valent de l'or : le groupe Hachette, aux États-Unis, annonce un accord avec Bowker, filiale de ProQuest spécialisée dans le traitement des données et les contenus, pour afficher des milliers de critiques de lecteurs sur son propre site.



Aux États-Unis bien plus qu'en France, les éditeurs travaillent à la conversion de leur site maison en une plateforme de vente, d'autant plus lorsque l'on parle de groupes aux dizaines de filiales. C'est le cas d'Hachette Book Group, la déclinaison américaine du groupe français de Lagardère. On retrouve ainsi sur sa plateforme tous les titres publiés par ses maisons, avec des pages enrichies d'extraits audio, d'entretiens, de liens vers d'autres titres, de boutons d'achat...

C'est pour renforcer l'attractivité de sa plateforme que Hachette Book Group annonce un partenariat avec Bowker, société spécialisée dans la gestion des données et des contenus, filiale du groupe ProQuest. Grâce à ses services, le site de Hachette Book Group accueille désormais des milliers de critiques de lecteurs postées à l'origine sur le réseau social consacré à la lecture LibraryThing.

Par l'intermédiaire de son service Syndetics Unbound et de la technologie Java, Bowker assure que l'intégration sur la plateforme Hachette Book Group s'est faite sans heurts et sans effort. Bien sûr, les critiques affichées sont actualisées en temps réel.

« Les avis des consommateurs sont une force motrice pour la décision d'achat d'un client, et ils sont souvent plus influents que des éloges de la critique », rappelle ainsi Alyson Forbes, directrice des données chez Hachette Book Group, dans un communiqué. À ce titre, il est sans doute prévu que les outils de Bowker filtrent les commentaires pour n'afficher que les plus positifs : se tirer une balle dans le pied n'est pas le comportement le plus vendeur.

La plateforme française du groupe Hachette affiche elle aussi des commentaires, mais uniquement ceux postés directement sur le site, à l'aide d'un compte utilisateur.