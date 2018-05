Hachette en croissance pour le premier trimestre 2018

Le premier trimestre de Lagardère est porté par une belle croissance, avec une hausse du chiffre d’affaires de 5 %. À 1,555 milliards €, le T1 est poussé par une croissance organique de Travel Retail et « la bonne performance de Lagardère Publishing ».





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Avec une hausse de 2,9 % des revenus, Lagardère, aka Hachette, est poussé par deux tendances : la forte progression des Fascicules et la dynamique de l’activité américaine.

On passe ainsi de 440 millions € à 442 millions € pour le T1, soit 0,5 % en données consolidées, mais 2,9 % en données comparables. Le change négatif explique les mauvaises appréciations – mais surtout, le premier trimestre n’est que rarement un grand moment.

La France fait état d’un début d’année positif (+ 1,7 %), notamment chez Larousse, au Livre de Poche et dans le domaine de l’Illustré.



Aux États-Unis, l’activité enregistre une solide croissance (+ 5,4 %), portée par le succès continu de la backlist dont notamment Obama : An Intimate Portrait de Pete Souza, et par un programme de parutions soutenu chez Grand Central Publishing et Perseus.



La bonne dynamique observée au Royaume-Uni (+ 1,4 %) est liée au succès notable du best-seller Fire and Fury de Michael Wolff chez Little, Brown Book Group.



La zone Espagne/Amérique latine est en progression (+ 4,3 %), portée par l’Éducation en Espagne (segment maternelle).





La forte croissance observée sur les Fascicules se poursuit (+ 6,3 %), en raison, notamment, de la belle performance de la France et de l’Italie.

Au 1er trimestre 2018, le poids du Livre numérique dans le chiffre d’affaires total de Lagardère Publishing s’établit à 9,1 % contre 10,0 % au 1er trimestre 2017.