Hachette : Gaëtan Ruffault nommé Directeur des Ressources Humaines France

À l’occasion de ce départ, Arnaud Nourry a nommé Gaëtan Ruffault Directeur des Ressources Humaines France du groupe Hachette Livre. Rattaché directement à Arnaud Nourry, Gaëtan Ruffault rejoindra le Comité Exécutif France. La fonction de Directeur des Ressources Humaines international est supprimée.Arnaud Nourry a déclaré : « Alexis Rérolle a transformé la fonction RH chez Hachette Livre, notamment en instituant des relations franches, dynamiques et pérennes avec les instances représentatives du personnel, et en faisant de Hachette Livre une entreprise innovante et active en matière de RSE. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »Né en 1980, Gaëtan Ruffault est diplômé de Sciences Po Paris. Après un début de carrière à l’Assistance Publique, il a rejoint le groupe Hachette Livre en 2008 en tant que Responsable Ressources Humaines. Il a été ensuite promu Adjoint au Directeur des Ressources Humaines de la branche Industrielle et Commerciale, puis Directeur des ressources Humaines de la Branche Services et Opérations.En janvier 2016 il a été nommé Directeur adjoint de la Branche Services et Opérations, en charge des Ressources humaines, de la sécurité et de la RSE. Depuis septembre 2017 il était Directeur Adjoint de la branche en charge de la Logistique et des Ressources Humaines.