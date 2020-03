Hachette Livre arrête tous ses offices “à compter du 18 mars”

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



• Arrêt de tous les offices à compter du 18 mars ; suspension de toutes nos nouveautés, en France et dans les marchés francophones, pour permettre aux libraires d’anticiper pleinement la reprise lorsqu’elle viendra.

• Report de 60 jours des échéances financières de mars, avril et mai.

• Préparation d’un plan d’aide au redémarrage qui comprendra des mesures d’accompagnement financier pour la reconstitution des stocks, en fonction de la durée de la crise sanitaire.

Afin de limiter la propagation de l’épidémie, mais surtout « veiller à la protection de la santé des salariés », indique Hachette Livre, les collaborateurs « dont les fonctions le permettent » basculeront donc en télétravail.Pour ce qui concerne les centres de distribution, « les mesures de prévention ont été renforcées, conformément aux préconisations émises par le gouvernement ». Notons à ce titre qu’une réunion doit intervenir ce 17 mars chez Editis-Interforum, pour préciser les contours de l’action à mener. En effet, la CGT a appelé ce matin à une suspension de l’activité, pour protéger en priorité les salariés Chez Hachette Livre, équipes commerciales et services clients « restent mobilisés ». La mise en place d’outils à distance permettra ainsi de répondre aux différentes demandes, garantit le groupe.Enfin, pour les libraires indépendants, l’éditeur affirme sa pleine conscience de la situation difficile, et présente plusieurs mesures « pour surmonter cette épreuve », en trois points :Enfin, Hachette Livre « tient à assurer à la totalité des acteurs de la chaine du livre qu’il respectera ses engagements. Nos auteurs, nos fournisseurs et nos éditeurs partenaires seront réglés aux échéances normales ».