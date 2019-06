Hachette Livre et Éditis au sommet du paysage éditorial français

photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Suite au rachat de Flammarion par Madrigall, et d’Éditis (Robert Laffont, Belfond, Le Robert) par Vivendi au groupe espagnol Planeta, le paysage éditorial continue de se centraliser face à une baisse des capitaux étrangers, indique l'AFP.



Le classement démontre que les 5 premiers éditeurs français, Hachette Livre, Editis, Madrigall, Média-Participations et Lefebvre Sarrut, ont tous un chiffre d’affaires supérieur à 500 millions d’euros.



Au total, les 206 éditeurs présents dans le classement affichent un chiffre d’affaires de 5,9 milliards d’euros en France et à l’étranger pour 2018, soit une hausse de 1,8 % par rapport à 2017.



Les 10 premiers de celui-ci ont cumulé 89 % du chiffre d’affaires total de l’édition cette année, pour 88,9 % en 2017, et 77,1 % en 2012.