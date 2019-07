Hachette Livre ouvre Studio H., pour la création de jeux de société

jeu de Gigamic



Hicham Ayoub Bedran, 42 ans, est éditeur de jeux de société, de jeux de rôle et de romans ; il a été consultant pour le jeu vidéo en ligne et le jouet ; il a également 15 ans d’expérience dans la presse magazine en tant que rédacteur en chef de titres jeunesse et de cinéma.En 2005 il a fondé la maison d’édition de jeux Matagot et en a été le président jusqu’à sa cession récente. En janvier dernier, le groupe Hachette avait acquis 100 % du capital de Gigamic , créateur, éditeur et distributeur de jeux de société.Editeur dont le savoir-faire et la créativité sont reconnus dans le monde du jeu, Hicham a choisi de rejoindre Hachette Livre pour construire une gamme de jeux familiaux et stratégiques dans la lignée de ceux qui ont fait son succès chez Matagot.