Hachette Livre s’engage pour l’égalité des chances

Le 15 février 2019, Arnaud Nourry, Président-Directeur général de Hachette Livre et Yazid Chir, Président et co-fondateur de l'association NQT (Nos Quartiers ont des Talents), ont signé un partenariat portant sur l’insertion professionnelle de jeunes diplômés issus de milieux sociaux modestes.



Arnaud Nourry & Yazid Chir (de gauche à droite), lors de la signature du partenariat Hachette Livre - NQT





« Il est temps que l’égalité des chances se concrétise largement dans notre pays, et il est temps pour l’édition d’envoyer un signal fort à ces jeunes diplômés qui enrichiront de leurs expériences et de leurs regards notre production éditoriale de demain », a déclaré Arnaud Nourry, à l'occasion de cette signature.

Un système d'accompagnement bénévole



Ce partenariat engage Hachette Livre à mobiliser ses managers bénévoles pour accompagner des jeunes suivis par NQT. Les collaborateurs accompagneront alors de jeunes diplômés, généralement détenteurs d'un bac+3 et plus, dans une démarche d’insertion professionnelle. Le but est de leur redonner confiance et valoriser leur projet d'avenir et professionnel.



De plus, pour familiariser les futurs salariés avec les métiers du livre, Hachette Livre organisera un forum sur le sujet. L'événement donnera l'occasion aux jeunes en voie d'insertion de parler aux professionnels pour mieux appréhender leur recherche d’emploi ou d’alternance.



« NQT par cet accord continue son engagement dans les valeurs de l’Égalité des Chances. Il faut le rappeler, ces jeunes ont moins souvent un emploi après l’obtention de leur diplôme : 56 %. Avoir une marraine ou un parrain qui les accompagne représente la clé vers l’emploi. Ainsi, ils vont bénéficier d’un soutien, mieux connaître le monde de l’entreprise, développer des relations professionnelles… Ces conseils sont un véritable booster dans leur recherche. Je tiens à souligner l’investissement de Monsieur Arnaud Nourry, qui lui-même est devenu parrain » a souligné Yazid Chir.

Une lutte pour l'égalité des chances depuis 2006

Nos Quartiers ont des Talents est le premier réseau d’entreprises engagées pour l’égalité des chances avec plus de 12.000 parrains et marraines, cadres bénévoles en activité. Ils incarnent les 700 entreprises partenaires de l’association, dont 30 du CAC 40 et la moitié du SBF 120, mais aussi des PME, des collectivités et des institutions.



Depuis 2006, l’association agit en faveur de l’égalité des chances en accompagnant vers l’emploi les jeunes diplômés bac+3 et plus, âgés de moins de 30 ans, issus de zones prioritaires ou de milieux sociaux modestes.

Depuis 2018, NQT accompagne aussi des jeunes diplômés à la recherche d’une entreprise pour signer un contrat en alternance. 70 % d’entre eux, en seulement 6 mois, ont trouvé un emploi à la hauteur de leurs diplômes. Les parrains et marraines sont des bénévoles, et 70 % sont à des postes de direction.