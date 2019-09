Hachette Livre s'engage pour les lecteurs aveugles et déficients visuels

pixabay licence

Rappelons que l’ABC agit en faveur de la mise en œuvre concrète du Traité de Marrakech administré par l’OMPI. Ce dernier prévoit la production et la diffusion internationale de livres spécialement adaptés aux personnes atteintes de cécité ou de déficience visuelle. La signature d’Arnaud Nourry au bas du document « renforce l’action que nous menons dans le monde pour accroître le nombre de livres à la disposition des personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés », assure Francis Gurry, directeur général de l’OMPI.Le PDG du groupe souligne pour sa part qu’outre la logique « économiquement rationnelle », cette prochaine mise à disposition pour le plus grand nombre de leurs ouvrages, « est un impératif moral pour les entreprises du secteur du livre ». Et de souligner : « Si nous, éditeurs, ne sommes pas les premiers à honorer cette obligation à un échelon industriel, qui le sera ? »La Charte de l’ABC comporte 8 points qui encadrent la production d’œuvres en format numérique accessible. Elle consiste « notamment à encourager l’adoption de normes d’accessibilité dans la totalité de la chaîne d’approvisionnement, à tester l’accessibilité des publications numériques et à intégrer des descriptions des fonctions et des métadonnées appropriées », rappelle l’ABC.En 2018, le groupe Hachette Livre avait obtenu le prix international d’excellence dans la catégorie éditeur , en matière d’édition accessible, remis lors de la Foire du livre de Londres.Le groupe a été salué par le jury pour la mise en œuvre, en France, de processus de production d’ouvrages en format accessible « natif » EPUB3, ainsi que pour l’application de tests de conformité obligatoires en matière d’accessibilité pour l’ensemble de ses publications commerciales au moyen de la fonction de « vérification d’accessibilité pour EPUB » récemment créée sous le nom d’Ace.Lorsque les fonctions qu’il offre en matière d’accessibilité sont mises en œuvre comme il convient, le format EPUB3 constitue l’« étalon-or » dans le secteur de l’édition pour la production de livres numériques accessibles.Finalement peut-être que l'ebook n'est pas si stupide que cela…