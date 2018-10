Hachette pousse les libraires australiens vers les réseaux sociaux

Les canaux marketing numériques se développent progressivement avec pour cible les libraires. En Australie, le groupe Hachette propose un nouveau système de partage où sont mis en libre téléchargement différents contenus promotionnels. Et à chacun de s’en servir sans restriction.





Que ce soit des vidéos d’auteurs, des visuels pour les réseaux sociaux, ou encore des bannières pour leurs sites internet, les libraires pourront puiser à foison. Le projet du groupe est bien d’inciter les libraires à une activité plus intense sur internet, avec du matériel de communication fait maison.

Ella Chapman, responsable marketing, explique : « À mesure que les médias sociaux se développent et et prennent de plus en plus d’importance pour la sensibilisation des consommateurs, nous voulons assurer la création d’un contenu numérique accessible pour tous. »

Et de poursuivre : « Nous avons créé un système pour les libraires, par lequel il est possible de se connecter et de télécharger différents contenus pour plusieurs ouvrages. Ce sera un excellent gain de temps et nous espérons que de nombreux libraires s’en empareront. »



Le mouvement viendrait d’ailleurs des demandes réitérées de libraires australiens. Daniel Pilkington, directeur des ventes, précise : « Les libraires du territoire ont demandé un moyen simple d’accéder à nos ressources numériques pour leur site web et lettre d’information. La réaction de nos clients a été extrêmement positive : beaucoup d’entre eux utilisent régulièrement nos ressources. »

via Book and Publishing