Hachette s'intéresse au distributeur de jeux de société Blackrock Games

Ici, c’est la casquette de distributeur que revêt le géant français de l’édition : en effet, Blackrock Games est le troisième distributeur de jeux de société en France, fondé en 2007 par Alain Ollier et Yoann Laurent. Autrement dit, un opérateur qui prend en charge une trentaine d’éditeurs de jeux, soit près de 400 titres avec 90 nouveautés annuelles.En outre, l’entreprise dispose d’un service de vente à l’export couvrant une trentaine de territoires — tout en assurant la commercialisation en France de jeux importés.Cette annonce fait évidemment écho à la création de Studio H. , maison d’édition consacrée aux jeux de société, qui a été ouverte en juillet dernier. Hachette Livre avait déjà acquis 100 % du capital de Gigamic, autre structure tout à la fois éditrice et distributrice de jeux, dans la même logique, en janvier 2019.Concernant Blackrock Games, l’équipe, composée de 25 professionnels passionnés de jeux, est installée à Romagnat, à proximité de Clermont-Ferrand. Elle poursuivra son développement dans l’autonomie propre aux marques qui composent la diversité du groupe Hachette Livre. Yoann Laurent continuera d’en assurer la direction, toujours épaulé par Thibaut Quintens et Wladimir Watine, peut-on lire.La stratégie du groupe Hachette, qui tente également une percée dans le secteur du jeu vidéo, et plus spécifiquement des applications mobiles — avec le rachat en 2016 de Brainbow — se confirme.Le jeu grand public, dans ses différentes déclinaisons et les activités de loisirs semblent avoir le vent en poupe.Parmi les jeux distribués par Blackrock Games on peut citer, entre autres : Blanc Manger Coco, Kingdomino (« Spiel des Jahres » 2017), Celestia, Colt Express (« Spiel des Jahres » 2015), Taggle, Feelings, Mr Wolf (« As d’or Enfants 2019), Juduku, Welcome ou encore Cerbère.