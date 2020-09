Hachette UK s'offre la maison d'édition Laurence King Publishing

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Hachette assurait déjà la distribution des ouvrages et produits de la société Laurence King : le groupe intègre finalement la maison d'édition, pour une somme qui n'a bien sûr pas été précisée. Laurence King Publishing a commencé ses activités à Londres en 1991, se spécialisant dans la publication de beaux-livres, notamment dans le domaine de la photographie, mais aussi de petits cadeaux et de jeux, notamment des jeux de cartes.En 2017, Laurence King a ouvert une filiale allemande, Laurence King Verlag, qui distribue des ouvrages de la maison, traduits en allemand, en Allemagne, Autriche et Suisse.Comme le précise The Bookseller , les différents pôles d'activités de Laurence Publishing, comme les beaux-arts, les publications professionnelles ou la jeunesse, iront rejoindre différentes maisons d'édition du groupe Hachette. Laurence King lui-même sera consultant pendant les 6 premiers mois de la transition, avant son départ.Se félicitant de la « forte résilience » de son activité éditoriale, le groupe Lagardère ne faisait pas de mystère quant à son intention de poursuivre une politique d'acquisition très active