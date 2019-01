Hachette veut accroître sa production de jeux de société

Immeuble du groupe Hachette Livre (Actualitté - CC BY-SA 2.0) Immeuble du groupe Hachette Livre (Actualitté - CC BY-SA 2.0)

Composée d'une équipe de 30 personnes passionnées de jeu, Gigamic a à son actif des succès considérables avec des jeux de stratégie comme Quarto, Katamino, ou Quoridor, mais aussi des jeux familiaux tels Six qui prend, Bazar Bizarre, Mito ou Wazabi. Gigamic édite une quinzaine de nouveautés par an et réalise plus de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires. Son catalogue propose plus de 200 références.« Nous sommes ravis d’accueillir Gigamic et son équipe formidable, dont les compétences présentent une proximité évidente avec nos métiers de création de contenus pour le grand public. Comme toutes les entités qui ont rejoint le groupe ces dernières années, Gigamic va pouvoir poursuivre son développement dans le respect de son autonomie créative », a déclaré Arnaud Nourry, Président et Directeur général du groupe Hachette Livre.Stéphane Gires, de son côté, a exprimé sa confiance envers son nouveau partenaire : « Nos nombreux échanges ont confirmé que nos entreprises partageaient un même ADN en termes d’éthique, d’innovation, de management et de confiance accordée aux équipes en place. Le rattachement de Gigamic à un grand groupe français de référence est un signal fort donné aux membres de notre équipe, à nos clients et à nos fournisseurs. Nous envisageons l’avenir avec une grande sérénité et une très forte motivation ».Gigamic est basée à Wimereux, sur la Côte d’Opale. Stéphane Gires, 56 ans, restera gérant de l’entreprise qu’il a développée avec son frère. Pour Hachette Livre, déjà éditeur de jeux de société et de jeux mobile depuis 2016, cet investissement s’inscrit dans une volonté stratégique d’explorer des activités de loisirs adjacentes au monde de l’édition, et notamment le domaine du jeu grand public dans toutes ses composantes.