Hackathon : 24 heures pour un contrat d’édition équitable

Les 13 et 14 mars prochain, plusieurs organisations proposent un hackathon d’une durée de 24 heures au Labo de l’édition. Juristes, universitaires et avocats seront présents aux côtés des auteurs pour échanger et réfléchir sur la manière de réinventer la protection de leurs métiers dans les secteurs du livre, mais aussi de l’audiovisuel.

« Auteurs et autrices, c’est le moment de venir avec vos contrats, vos redditions de comptes, vos demandes concernant l’Agessa-Mda et l’Urssaf, pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé par des experts » annoncent les coorganisateurs, les Jeunes Universitaires Spécialisés en Propriété Intellectuelle (JUSPI), l’Institut des Sciences Sociales du Travail de l’Ouest (ISSTO), la Guilde française des scénaristes, la Ligue des auteurs professionnels, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et les États-Généraux de la BD.Pendant 24 heures, plus d’une vingtaine d’avocats, de juristes, d’universitaires tous spécialisés en propriété intellectuelle, droit social, droit du travail ou encore droit des contrats seront présents pour accompagner les auteurs et autrices du livre et de l’audiovisuel.« Le but ? Réinventer la protection de nos métiers dans les secteurs du livre et de l’audiovisuel. Comment ? En construisant un contrat d’édition équitable, en trouvant des moyens de mieux nous défendre collectivement, et en mettant en place des outils pour simplifier nos démarches administratives et légales. »Trois ateliers rythmeront le rendez-vous :Pour ce premier temps fort, il s’agira de construire le contrat d’édition équitable proposé par la Ligue dans le document remis à la mission Bruno Racine . Mais aussi, de mettre en place un outil en ligne accessible à tous les auteurs pour leur permettre d’évaluer leur contrat d’édition.Ce deuxième atelier aura pour but de trouver des solutions concrètes afin de permettre aux associations et syndicats d’auteurs d’être plus forts à la table des négociations.Enfin, ce troisième rendez-vous visera à aider les auteurs à mieux comprendre leur régime social et lutter contre un problème majeur, le non-recours aux droits sociaux. Pour cela, l’atelier proposera la création d’outils pour simplifier leurs démarches administratives et juridiques.