HandiBib, des ressources pour des bibliothèques accessibles

Deux professionnelles des bibliothèques ont mis en ligne le site HandiBib, pour référencer les animations en bibliothèques destinées à un public en situation de handicap, mais aussi rassembler des ouvrages sur le sujet ou encore lister les différentes associations susceptibles de travailler avec les bibliothèques et médiathèques. Le tout pour les rendre plus accessibles et ouvertes à tous.

Des équipements pour des activités accessibles sur le stand de l'éditeur Mes Mains En Or

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Camille et Nayeli, respectivement adjointe territoriale du patrimoine et des bibliothèques et assistante de conservation, se sont retrouvées autour d'un projet de recherche lors de leurs études à l'Université Paris-Descartes. « [N]ous avons eu envie de [le] développer de manière plus professionnelle une fois notre cursus terminé », expliquent les deux cocréatrices de la plateforme HandiBib.

Mis en ligne récemment, ce site a pour vocation de rassembler les initiatives et les associations qui peuvent participer à plus d'accessibilité dans les établissements de lecture publique. On découvre ainsi sur HandiBib un article intitulé « AccessiJeux, des jeux de société accessibles aux déficients visuels », ou encore une bibliographie présentant des documents et, surtout, œuvres de fiction qui abordent le handicap.







Très utiles également aux professionnels à des fins d'information et de formation, un lexique des différents handicaps, clair et concis. Enfin, HandiBib proposera prochainement une liste des associations « qui travaillent pour des personnes en situation de handicap et qui pourraient créer des partenariats avec les médiathèques ».



Rappelons également que la Commission Accessibilité de l'Association des Bibliothécaires de France (ABF), AccessiBib, propose aussi des ressources sur son site.