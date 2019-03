Hansel et Gretel : saisie du titre et tribunal pour “pornographie juvénile”

Une description trop explicite

Un acte de censure ?

Consterné d’apprendre l’arrestation pr interrogatoire de l’1 des auteurs des «contes interdits» des @EditionsAdA, Yvan Godbout, & l’1 des fils du proprio, Nycolas Doucet, sans compter la saisie des inventaires de l’ouvrage honni... Va-t-on maintenant le brûler en place publique? — Stéphane Bergeron (@sbergeron) 14 mars 2019



Alors que de vrais criminels continuent de passer à travers les mailles du système, la police s’acharne sur un auteur de romans d’épouvante; ce n’est pas ce que j’avais en tête, au niveau de la police, pour faire échec au crime organisé... https://t.co/r25FXwYSjI #contrelacensure — Stéphane Bergeron (@sbergeron) 15 mars 2019



L’ex-élu avait pris à cœur la controverse autour de l’entreprise de sa circonscription, allant jusqu’à questionner l’ancien directeur général par intérim de la SQ, Yves Morency, en commission parlementaire l’année passée.



Yvan Godbout, un auteur de 49 ans habitant à Québec, et Nycolas Doucet, le directeur général des éditions AdA de Varennes et fils, ont été arrêtés par les policiers le matin du jeudi 14 mars, selon Le Journal de Montréal Les enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ) les ont interrogés une bonne partie de la journée avant d'être remis en liberté. Ils devraient être formellement accusés de production et de distribution de pornographie juvénile devant le tribunal en avril 2019. Le bouquin a été retiré des tablettes dans la foulée de l’enquête policière menée par la SQ.Une première plainte aurait été déposée en janvier 2018. Une enseignante de la Rive-Nord avait pris l'initiative après sa lecture troublante du passage de Hansel et Gretel, de la série Contes interdits. Dans le livre d’horreur, la description mettant en scène l'agression sexuelle d'une fillette de 9 ans serait trop « explicite ».Un autre dossier avait été soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en février 2019, sans pour autant aller jusqu'à une accusation, et encore moins une interpellation.L’ancien député de Verchères, Stéphane Bergeron a utilisé les réseaux sociaux jeudi pour dénoncer la situation.

Ce dernier a répondu que le corps policier « répondait aux plaintes des citoyens et ne faisait pas de censure ». L’éditeur a indiqué au Journal de Montréal qu'il était préférable, sous les conseils de son avocat, de ne pas commenter la situation pour le moment.



La version revisitée de Hansel et Gretel d’Yvan Godbout était toujours en vente jeudi sur divers sites en ligne et dans les magasins à grande surface (dont Walmart). Pour le moment, l'entièreté des exemplaires du conte, stockés dans les locaux des éditions AdA, ont été saisis.