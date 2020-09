Harcèlement sexuel : le libraire Charles Kermarec renvoyé en correctionnelle

Et dans les faits...



Crédit photo : Pixel 2013 CC 0

Âgé de 72 ans, Charles Kermarec, est bien connu dans la ville de Brest : cofondateur de Dialogues, troisième plus grosse librairie indépendante de France, il avait défrayé la chronique en publiant l’ouvrage de la pneumologue Irène Frachon qui a contribué à la révélation du scandale du Médiator.Mis en examen il y a deux ans, Kermarec dénonçait à l’époque une « cabale minutieusement orchestrée ». Le libraire avait reçu l'étonnant soutien de dizaines d’éditeurs, auteurs et libraires accourant pour défendre cette figure du monde des lettres. Ce 28 juillet la juge d’instruction a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel.L’instruction concernait une agression sexuelle et un harcèlement sexuel sur au moins deux personnes, il ne sera finalement jugé que sur une seule de ces charges : l’agression sexuelle de l’une de ses employés. Selon Le Telegrame , le libraire aurait « commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la plaignante, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions, en l’espèce son employeur ».En 2016, Charles Kermarec serait allé jusqu'à demander à voir le bronzage de sa collaboratrice – dissimulé sous un tee-shirt alors considéré comme superflu. Le reste du comportement serait à l'aune. Libraire chez Dialogues durant 14 ans, la plaignante avait donc déposé une main courante, et a depuis toujours maintenu ses déclarations.Parmi la trentaine de témoins entendus, la majorité assure n’avoir jamais constaté de gestes déplacés de la part du cofondateur de la librairie. D’autres relèvent en revanche un management trop autoritaire qui confine au harcèlement moral. Du reste, trois témoins évoquent un comportement ambigu.Si l'on ne connait pas encore la date de l’audience, Charles Kermarec encourt désormais jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 100.000 € d’amende.