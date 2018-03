Harlan Coben change de maison d'édition et passe chez Hachette

L’un des meilleurs vendeurs de thrillers au monde, Harlan Coben, vient de changer de maison d’édition américaine. Cela ne signifie pas qu’il se mettra aux livres de cuisine vegan, mais simplement qu’il bascule chez Grand Central Publishing – filiale de Hachette Livre.





Harlan Coben - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



C’est un contrat pour 5 livres que Coben signe là, quittant l’écurie de Dutton, filiale de Penguin Random House. Il travaillera avec Ben Sevier, qui fut d’ailleurs son éditeur avant de rejoindre GCP. Ce dernier est arrivé chez Hachette Book Group en tant que senior VP et éditeur pour Grand Central Publishing, en janvier 2017.

Les deux hommes ont collaboré durant une dizaine d’années avant ce transfert. Le prochain et premier roman chez GCP est prévu pour mars 2019, sous le nom de Run Away.

La maison affirme que les livres de Coben se sont écoulés à plus de 70 millions d’exemplaires dans le monde. Et maintenant, c’est également en séries télévisées que se déclinent ses livres : The Five est déjà un succès et Safe, sur Netflix, est à venir pour le mois d’avril.



Le montant du contrat n'a pas été dévoilé, explique l'Associated Press. Son dernier roman, Sans défense, est sorti début mars aux éditions Belfond, traduit par Roxane Azimi.





Harlan Coben, trad. Roxane Azimi – Sans défense – Belfond – 9782714460660 – 21,90 €