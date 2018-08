Harmonia Mundi : 30 ans aux côtés des éditeurs indépendants

Voilà trente années désormais que la société Harmonia Mundi opère aux côtés des éditeurs indépendants, de France et d’ailleurs. Pour cette occasion, elle organise une grande réunion, avec ses partenaires.





Harmonia Mundi, à Arles



Pour fêter ses 30 ans, Harmonia Mundi Livre invite 120 éditeurs, collaborateurs et partenaires, sur son site historique du Mas de Vert, à Arles, les 28 et 29 août 2018.



« Favoriser la diversité, la pluralité, c’est être un acteur de la démocratie culturelle. Plus qu’un plaisir, c’est une fierté », indique Benoît Coutaz, le PDG.



Seule maison de diffusion et de distribution indépendante de référence, Harmonia Mundi Livre a été créée en 1988. Dirigée par Benoît Coutaz, avec Patrice Evenor, Harmonia Mundi Livre apporte soutien et conseils à plus de 80 éditeurs français, belges, canadiens, suisses.



Littérature, ouvrages pour la jeunesse, sciences humaines, arts et beaux livres, pratiques, bande dessinée... Harmonia Mundi Livre est aux côtés des maisons d’édition qui ont en commun le souci de la qualité et de l’originalité.



En 2018, Harmonia Mundi Livre affirme son engagement en faveur du livre.



Et indique Benoît Coutaz de conclure : « Aujourd’hui, nous ne fixons aucune limite à notre champ d’action. Nous travaillons dans l’esprit d’accompagnement et de proximité qui est le nôtre depuis 30 ans, en étant actif et innovant dans un marché en évolution »