Harmonia Mundi : un engagement fort pour soutenir libraires et éditeurs

Harmonia Mundi à Arles



Le Syndicat de la librairie française, le réseau des librairies Initiales, et par la suite le Syndicat des libraires francophones de Belgique ont rapidement réagi aux propos du ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. Ce dernier, évoquant la possibilité de rouvrir les librairies , a malgré lui jeté de l’huile sur le feu.Une position unanime se dégage, sur le thème : « Ouvrir, oui, mais pas n'importe comment. »Dans ce contexte, le diffuseur distributeur Harmonia Mundi a décidé de réaffirmer « sa volonté réelle et son engagement historique d’accompagner la librairie indépendante ». À l’instar d’autres sociétés, l’échéance prévue au 31 mars est décalée de 30 jours, de quoi « résoudre l’urgence du mois de mars ». D’autres moyens seront déployés pour l’échéance du 30 avril.« Par ailleurs, et tant que les règles de confinement nous y autorisent, nous maintenons notre activité de traitement des retours réceptionnés », indique la société. De même que les offices d’avril sont suspendus et ne seront pas expédiés, ceux de mai sont reportés, de sorte à ne pas arriver en embouteillage avec ceux d’avril.« Notre objectif premier est que la reprise de l’activité s’inscrive dans une volumétrie compatible avec la capacité réelle du marché », reprend Harmonia Mundi. Société familiale et indépendante, elle souligne que ce décalage dans le temps représente un « engagement fort, car notre trésorerie ne bénéficie pas du soutien d’un groupe ».Premier acteur de la diffusion-distribution chez les indépendants, l’objectif est aussi de soutenir les éditeurs, en garantissant le paiement des échéances à venir.« La période est difficile et inédite, mais nous sommes certains que nous saurons la traverser, eu égard aux liens qui ont toujours existé entre Harmonia Mundi Livre et la librairie indépendante », conclut leur communiqué.