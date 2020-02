HarperChapters , la nouvelle collection de livres pour enfants d’HarperCollins

Le choix de la série, pour plus d'identification avec les personnages

Conçu pour les enfants débutant dans la pratique de la lecture, la collection d'HarperCollins, nommée HarperChapter, proposera des textes des textes illustrés relativement courts, riches en rebondissements et facilement accessibles grâce à une mise en page aérée, une police de taille importante ; chaque histoire ne dépassera pas les 96 pages.Les livres proposeront également une composante interactive, avec la présence dans chaque page de barres de progression, ainsi que des encouragements de la parts des personnages au jeune lecteur au fil de sa lecture.Enfin, tous les ouvrages de la collection seront assortis d’une dernière « page de célébration », où les enfants pourront mesurer leur réussite en identifiant le nombre de pages et de mots lus. Des activités relatives aux intrigues seront également insérées, qui l'inviteront à élargir et stimuler son expérience de lecteur.L'objectif d'Harperchapter est de renforcer la confiance en la lecture des jeunes enfants, et que leurs premières expériences soient gratifiantes. Les éléments interactifs sont destinés à « imiter le sentiment de satisfaction que les jeunes lecteurs indépendants éprouvent lorsqu'ils lisent à voix haute devant leurs parents et enseignants. Ils procurent une parenthèse aux lecteurs, gardent la trace de leurs efforts, processus et progrès, et les aident à évaluer leur réussite » a signifié Maria Barbo, rédactrice en chef de HarperCollins dans un communiqué.Cette dernière a précisé en outre que la collection a été concue en collaboration avec des experts en éducation, en réponse aux différentes suggestions d’enseignants, de bibliothécaires et de parents.« Ils nous ont dit ressentir un besoin de plus de livres dans la catégorie des premiers livres de lecture, pour les enfants qui font la transition entre les toutes premières lectures et les livres à chapitres traditionnels.[...] nous voulions combler cet écart », précise-t-elle.Le lancement de la collection a été inaugurée avec la publication, ce 25 février, des premiers volumes de la série Trouble at Table 5, The Candy Caper et Busted by Breakfast, écrite par Tom Watson et illustrée par Marta Kissi. Ils feront suivre les aventures de Molly, Rosie et Simon, trois meilleurs amis dont les missions et les plans bouleversent invariablement leur école.Le choix de l’auteur pour enfants Tom Watson pour lancer HarperChapter était une évidence pour Maria Barbo : « Tom sait comment les enfants parlent et pensent, et ses personnages sont superbement authentiques. Il est très important pour lui que les enfants puissent se reconnaitre dans ses livres, et nous avons estimé que c’était une excellente voix pour commencer cette ligne. »Suivront, au cours de l’été, les premiers titres de la série Sparkleton, The Magic Day et The Glitter Parade, à paraitre en juin. Ecrite par Calliope Glass et illustrée par Hollie Mengert, elle relate les tentatives d’une licorne pour obtenir des pouvoirs exauçant des souhaits.Les premiers ouvrages de la série 13th Street sont quant à eux attendus pour juillet. Elle démarera avec les titres Battle of the Bad-Breath Bats, The Fire-Breathing Ferret Fiasco et Clash of the Cackling Cougars. Écrits par David Bowles et illustrés par Shane Clester, ces livres se concentrent sur trois cousins qui rencontrent des créatures dangereuses.La collection sera complétée à raison de deux à trois nouvelles séries chaque année, et chacune des séries sortira un nouveau livre par saison jusqu’au sixième livre. Chaque publication fera l'objet d'une publication simultanée en formats cartonnés et poche.Le choix de la série plutôt que de livres autonomes est motivée par la volonté de plus fidéliser les jeunes lecteurs et de favoriser le sentiment d'identification avec les personnages. « À cet âge, les enfants tombent amoureux des personnages et veulent rester avec eux. Ils aiment la familiarité et la continuité des séries, mais aiment également l’élément de surprise de chaque histoire, où les personnages sont amenées à accomplir ce qu’ils ont prévu de faire », a indiqué Maria Barbo.Via Publisher Weekly