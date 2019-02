HarperCollins acquiert les droits mondiaux de 4 livres de Michael Morpurgo

Michael Morpurgo (British Province of Carmelites - CC BY 2.0)

« Nous sommes extrêmement fiers de publier Michael dans les collections de HarperCollins. Michael est un maître conteur à l'apogée de ses talents, débordant d'idées, et nous sommes on ne peut plus heureux d'apporter de nouveaux livres à ses lecteurs de tous âges… Nous sommes impatients de dévoiler ses nouveaux titres dans le cadre de nos plans de croissance de l'édition dans les années à venir » s'est réjouie Ann-Janine Murtagh.« Cela fait plus de deux décennies que je travaille avec HarperCollins Children's Books. Je crée mes histoires et les écris - et j'en ai écrit beaucoup maintenant, parce que je suis assez vieux et que j'aime raconter des histoires », a expliqué l'auteur de Cheval de Guerre (trad. André Dupuis, Ed. Gallimard jeunesse) avant d'ajouter : « Mais HarperCollins Children’s Books, depuis longtemps, ainsi que mes autres éditeurs d’articles plus courts, m’a soutenu fidèlement dans tout ce que j’essayais de faire. »Pour l'occasion, HarperCollins lance une campagne promotionnelle appelée « Mois de Morpurgo » durant tout le mois de février. La maison fera la promotion de 16 livres de l'auteur, regroupés en quatre thèmes : « Aventures animales », « Temps de la guerre », « Le monde naturel » et « Contes répétées ». L'ensemble proposé comprend des plans de cours pour les écoles, des kits de point de vente pour les librairies, des concours et des vidéos de Morpurgo parlant de ses livres.L'écrivain a également tenu à souligner la gentillesse et l'expérience de l'équipe éditoriale : « À la HCCB, ils savent que chaque nouveau livre pour moi est comme un premier, peu importe le nombre que j’en ai écrit. J'ai besoin de la confiance qu'un grand éditeur peut donner, tout comme maintenant. Ils sont sensibles et patients, gentils et intelligents. Ils savent comment taquiner un livre d'un auteur. Dans le voyage difficile qu'est la création d'un livre, ils sont les meilleurs compagnons. »HarperCollins est l'une des plus grandes maisons d'édition au monde et l'une des cinq plus grandes maisons d'édition de langue anglaise aux côtés de Hachette, Macmillan, Penguin Random House et Simon & Schuster. Sa filiale HarperCollins Children's Books a publié des classiques de la littérature jeunesse tels que L'Arbre généreux de Shel Silverstein ou encore Max et les Maximonstres de Maurice Sendak (traduit de l'anglais par Bernard Noël).Michael Morpurgo est un auteur britannique, notamment connu pour ses ouvrages de littérature jeunesse. Il a déjà signé 30 livres sur le catalogue de HarperCollins et a vendu plus de 35 millions d'ouvrages à travers le monde, selon l'éditeur. Il a également réécrit quelques-uns de ses romans pour les adapter au cinéma (Cheval de guerre, Le Jour des baleines, trad. Anne Krief, Ed. Gallimard jeunesse).via The Bookseller