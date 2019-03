HarperCollins restera l'éditeur exclusif d'Agatha Christie jusqu'en 2030

Agatha Christie, Ninian Reid CC BY 2.0 Agatha Christie, Ninian Reid CC BY 2.0

« Je suis ravi que le partenariat qui existe entre ACL et HarperCollins se poursuive au cours de la prochaine décennie. Le dévouement de HarperCollins aux œuvres de Christie et son innovation en matière de publication garantissent aux nouveaux publics la découverte continue des histoires intemporelles de mon arrière-grand-mère », a déclaré James Prichard, PDG d'Agatha Christie Ltd.La collaboration entre Agatha Christie et les éditions HarperCollins n'est pas nouvelle. Elle est même assez ancrée dans le temps : la maison de William Collins devient en effet l'éditeur de l'auteure britannique à partir de 1926 avec The Murder of Roger Ackroyd (Le Meurtre de Roger Ackroyd traduit par Miriam Dou-Desportes en 1927 pour la Librairie des Champs-Élysées).Après 84 ans de collaboration, la société, sous la forme actuelle d'HaperCollins, avait signé un premier accord d'exclusivité pour devenir son éditeur mondial en langue anglaise. Le contrat de 2010 a été reconduit jusqu'en 2030 suite à un nouvel accord entre la maison d'édition et la société Agatha Christie Limited.Les ventes des ouvrages d'Agatha Christie chez HarperCollins ont dépassé les 10 millions d'exemplaires depuis l'accord de 2010. Elles ont atteint un record de plus de 3 millions d'exemplaires pour un seul titre avec la sortie en 2017 du film Le Crime de l'Orient-Express, coproduit et réalisé par Kenneth Branagh.« Ce nouvel accord permet à Agatha Christie de franchir le cap de plus d'un siècle de publication de livres. Il nous permet aussi de continuer de travailler avec Agatha Christie Limited afin de collaborer sur leurs productions de films ou de téléfilms à venir. C'est avec plaisir que nous nous associons à ses projets ambitieux pour les années à venir, façonnés par un paysage éditorial en constante évolution », a affirmé la maison d'édition.« Agatha Christie est la reine du crime et je suis très fière que son règne se poursuive à HarperCollins », continue Charlie Redmayne, PDG de HarperCollins UK.Brian Murray, PDG du groupe HarperCollins, a aussi tenu à faire part de son enthousiasme : « Nous sommes ravis de poursuivre l'incroyable histoire entre Agatha Christie et son éditeur attitré, mais aussi collaborateur et ami, William Collins, qui a commencé en 1926. Elle a conduit à l'un des partenariats les plus prolifiques et durables de l'histoire de l'édition. »Via The Bookseller