Harry Potter et l'enfant maudit : Rowling entretient le mystère

Huitième tome de la série, coécrit avec Jack Thorn, L’enfant maudit était sorti le 31 juillet 2016, sous la pression des fans, avec une sortie théâtrale au succès colossal. Mais donc, qu’est-ce que Rowling peut préparer ? Mystère.Pas d’emballement toutefois : Pottermore, le site rattaché à l’univers d’Harry Potter, et ses multiples déclinaisons assure qu’on aura bien une nouveauté, mais pas un film. Une information d’autant plus garantie que Pottermore a été fondu à l’intérieur d’une structure , The Wizarding World, sur décision de Warner Bros – producteur des films tirés des livres, et animateur de la plateforme.Seule certitude, Warner Bros qui ne les détenaient jusqu’à lors pas, vient d’acheter les droits pour L’enfant maudit — un chèque de plusieurs millions de dollars assure The Leaky Cauldron . Une production théâtrale chez Warner, pourquoi pas ? En effet, à New York, l’affiche de The Cursed Child a été modifiée, laissant entendre que la Warner allait mettre un pied sur les planches. Mais là encore, démenti rapide.À ce stade, toutes les hypothèses sont permises.À l’exception du film, donc. Dommage…