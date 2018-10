Hausse de la CSG, réforme du régime social, de la retraite : du pain sur la planche

La nomination d’un nouveau ministre de la Culture a fait réagir dans le secteur du livre. La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse vient ainsi de saluer l’arrivée de Franck Riester rue de Valois, avec, toutefois, quelques nuances. De taille.



Dans un communiqué adressé aux membres de son association, la Charte souhaite en effet « attirer l’attention du nouveau locataire de la rue de Valois sur la situation désastreuse des auteurs et illustrateurs dans notre pays ». Le message est passé, diffusé ci-dessous.





Depuis des mois, la Charte tire la sonnette d’alarme en ce qui concerne la précarité croissante des auteurs et illustrateurs professionnels. Les réformes sociales et fiscales envisagées par le gouvernement vont placer les auteurs du livre dans une situation d’extrême fragilité : hausse de la CSG, réforme du régime social des auteurs, réforme de la retraite, réforme de l’accessibilité à la formation professionnelle continue, retenue à la source.

La Charte participe, au côté des autres sociétés d’auteurs, à la concertation sur les réformes sociales et fiscales ouvertes, en juillet dernier, par le ministère de la Culture et le ministère des Solidarités et de la Santé.



Malgré ces efforts, nous appelons à la création d’un véritable statut des auteurs ; un statut qui renforcerait et protégerait les pratiques de tous les artistes-auteurs et prendrait en compte les spécificités de leur profession.

Il en va de la survie de la création littéraire et artistique de notre pays !

La Charte reste mobilisée et se tient prête à poursuivre toute négociation avec le ministère de la Culture et le gouvernement.