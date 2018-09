Hauts-de-France : une Charte des événements autour du livre et de la lecture

Chaque année, la vie littéraire de la région Hauts-de-France s’exprime au travers des très nombreuses occasions de rencontres et d’échanges entre les auteurs et le public : festivals, fêtes et salons du livre, rencontres en librairies, en bibliothèques...





Rendez-vous de la BD d'Amiens - ActuaLitté CC BY SA 2.0



L’agence régionale du livre et de la lecture des Hauts-de-France organise ce 14 septembre une journée professionnelle. Cette dernière permettra de présenter une Charte des événements autour du livre et de la lecture, qui sera déployée sur le territoire. Mais également de pouvoir échanger à l’occasion de tables-rondes sur la question.

On dénombre, en 2018, 110 événements littéraires en région Hauts-de-France qui couvrent des genres et thématiques variés comme la bande dessinée, la littérature jeunesse, les écritures contemporaines, le polar, la poésie, l’histoire, ou encore le conte, la lecture, les langues régionales, l’expression populaire.



Par ce foisonnement, les événements autour du livre et de la lecture de la région Hauts-de-France jouent un rôle majeur pour la dynamique des territoires et pour la transmission du livre et de la lecture.

Afin d’accompagner les organisateurs, les élus et les partenaires dans la mise en œuvre d’événements autour du livre et de la lecture, l’AR2L Hauts-de-France a créé la Charte des événements autour du livre et de la lecture. Pour cela, elle a réuni un comité interprofessionnel composé d’organiseurs d’événements, de libraires, d’éditeurs, d’associatifs, d’auteurs, de médiateurs et des représentants institutionnels afin de définir un cadre commun et partagé.





Cette journée sera l’occasion de présenter la Charte mais également de débattre autour des objectifs proposés. Seront également présentées, les pratiques des événements littéraires qui se déroulent sur le territoire des Hauts-de-France.

Informations et inscription auprès d’Adeline Poivre, assistante de projets Vie littéraire et Lecture publique : apoivre@ar2l-hdf.fr — 03 21 15 69 72. Plus d'informations.