Heat, film culte, changé en roman pour un prélude signé Michael Mann

Quand Al rencontrait Robert









Un préquel entre criminalité et justice







Heat, c’est l’histoire d’un détective de la police de Los Angeles lancé dans une course-poursuite contre un gang de voleurs. Et c’est, dans l’histoire du cinéma, la première fois qu’Al Pacino rencontrait Robert de Niro, le premier pour jouer le bon flic, l’autre pour jouer le méchant criminel. Et Val Kilmer qui courrait entre les deux.Alors, certes oui, historiquement, c’est dans Le Parrain 2 qu’ils s’étaient rencontrés cinématographiquement, mais sans avoir une scène commune. C’était en 1974 et Hollywood ne l’a pas vraiment oublié…Michael Mann non plus : depuis des années, il coécrit avec le romancier, spécialiste du thriller, Reed Farrel Coleman, un ouvrage que publiera donc HarperCollins. C’est en 2016 pour la première fois que le réalisateur du film a évoqué son envie de prolonger l’aventure de Heat, à travers un livre.Il avait alors évoqué un préquel, racontant les années de formations de Vincent Hanna, aka Al Pacino, et Neil McCauley, alias Robert De Niro. Et puis, oui, de Chris Shiherlis, que campait Val Kilmer. Et Coleman était présenté comme coauteur, en 2017.Chose amusante, le réalisateur avait dévoilé son intention de se mettre à la fiction, du côté littérature — cette même année 2016, il évoquait une collaboration avec Don Winslow, pour un roman inspiré de deux criminels de Chicago, Tony Accardo et Sam Giancana. Mais depuis, pas de nouvelles — sauf à ce qu’il travaille en sous-marin.Pas de date de sortie plus précise ni d’autres informations venant de l’éditeur, pour l'instant.