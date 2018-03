Hélène Carrère d’Encausse et Delphine Horvilleur dans Livres & Vous

Editeur : Fayard

Genre :

Total pages : 288

Traducteur :

ISBN : 9782213705552



Le général de Gaulle et la Russie

de Hélène Carrère d'Encausse(Auteur)

Nul autre homme d'Etat n'a été autant fasciné par l'Histoire que le général de Gaulle. Sa très sûre et immense connaissance du passé européen, de la culture de l'Europe et de ses mythes, et la relation intense entre la France et la Russie étaient chacune partie intégrante de son univers mental et de son imaginaire. Le général de Gaulle voyait la Russie comme cet "allié de revers" indispensable à sa sécurité, mais plus encore parce qu'elle participait à sa conception de l'équilibre de l'Europe et de la place de l'Europe

