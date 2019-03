Hélène Fiamma est nommée Directrice de J’ai lu

© Olivier Dion © Olivier Dion

Durant 14 années, Hélène Fiamma va développer notamment le secteur de l’histoire sous les marques Flammarion, Aubier et Champs, publiant des ouvrages aussi variés que Les Disparus de Daniel Mendelsohn (2007, Prix Médicis), Une histoire des haines d’écrivains de Anne et Etienne Kern (2008) ou Orgueil et préjugés et zombies (2009).Sur cette même période, elle a également assuré la direction de GF littérature. De 2010 à 2013, elle dirigea le bureau du livre à Londres, où elle accompagna les auteurs français sur le marché anglo-saxon.En 2014, elle prit la direction de Payot & Rivages. Elle animera les collections de poche et de grand format jusqu’en 2018, défendant des auteurs tels que Céline Minard, Miguel Bonnefoy, Bill Bryson et Hervé Le Corre.