Hélène Glaizes, directrice du livre à ALCA Nouvelle-Aquitaine

Hélène Glaizes est nommée directrice du livre de l’ALCA, l’agence livre cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, née de la fusion d’Écla, du Centre régional du livre en Limousin et du Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes.









Aux côtés de Bruno Boutleux, président d’ALCA, et de Coralie Grimand, directrice générale, elle assurera la direction du département livre de la structure et accompagnera l’équipe dans ses missions de développement de la politique régionale destinée à valoriser et développer la filière du livre en Nouvelle-Aquitaine.

Issue d’une formation d’historienne puis d’un troisième cycle dédié au développement culturel des territoires, Hélène Glaizes a effectué une partie de son parcours professionnel en tant que consultante en politiques culturelles pour le compte de collectivités territoriales, en particulier dans le domaine du livre et de la lecture. Depuis 2014, elle occupait les fonctions de directrice du Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes.

À la tête de la direction du livre d’ALCA elle dirige une équipe au service des professionnels et des territoires, sur l’ensemble de la chaîne du livre, de l’auteur au lecteur, en passant par l’économie du livre et la lecture publique, en étroite collaboration avec l’État et la Région qui financent l’agence.



Elle a été nommée à ce poste début septembre et sera rejointe au sein de l’équipe de direction par Hélène Doosche, directrice administrative et financière et Emmanuel Feulié, directeur du cinéma et de l’audiovisuel qui prendront leurs fonctions en janvier prochain.

La région Nouvelle-Aquitaine en lien avec l’État a fait le choix de se doter d’une agence livre et cinéma pour accompagner les professionnels par une politique territoriale ambitieuse de soutien au livre et à la lecture, au cinéma et à l’audiovisuel ainsi qu’à l’éducation artistique et culturelle.



L’ALCA concourt à la consolidation des filières livre, cinéma et audiovisuel sur l’ensemble de la chaîne : de la création à la diffusion en passant par la production et l’éducation artistique et culturelle. Elle vise le développement de communautés et d’industries culturelles et créatives sur l’ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine.





L’ALCA a vocation à encourager la création et l’émergence sur tout le territoire néoaquitain, à renforcer le maillage territorial sur ces thématiques, à garantir l’accès tous les publics de tous les territoires à une offre culturelle et de création innovante, plurielle et indépendante.