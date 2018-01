Helga Weyhe, plus ancienne libraire d'Allemagne : 95 ans de passion

En toute modestie, Helga Weyhe est la plus ancienne libraire de toute l’Allemagne, Buchhandlung H. Weyhe : à 95 ans, elle accueille encore les clients dans son établissement avec ce même enthousiasme. La librairie familiale de Salzwedel, située en ex-Allemagne de l’Est, fut ouverte en 1840. Trois générations s’y sont succédé...





Torsten Maue, CC BY SA 2.0



Le chancelier Otto von Bismark était en fonction quand son grand-père ouvrit l’établissement. Dans le Land de Saxe-Anhalt, la librairie figure d’ailleurs comme une survivante : la ville comptait trois établissements, et l’un d’entre eux vient de fermer. Quant à l’autre, elle n’a pas tenu bien longtemps.

C’est en 1871 que la famille entre en possession de la boutique : aujourd’hui, la patronne se souvient que sa sœur et elle étaient autorisées à jouer le dimanche entre les piles de livres. D’ailleurs, peu de choses ont changé depuis cette époque : née en 1922, Helga souligne que le mobilier, les étagères de bois sombre ou le plancher grincent aujourd’hui plus qu’alors. Mais datent tout de même de 1880.

Partie étudier la littérature à Breslau, Königsberg puis Vienne, elle est revenue dans sa ville d’enfance en 1944. À l’époque, Adolf Hitler faisait trembler l’Europe...

Une fois reprise en main, la librairie se spécialise dans les manuels scolaires et les livres illustrés. Les livres sont un refuge : « Ils incarnent la liberté, c’est pour cette raison qu’ils sont si dangereux », explique-t-elle. L’Allemagne divisée, elle mène tout de même sa barque, et seule, à partir de 1965.

Et toujours, assure-t-elle, elle ne propose que les livres qu’elle aime. « Les polars, par exemple, arrivent rarement sur mes étagères : la vie est déjà assez sombre », explique la libraire. Six jours par semaine, elle ouvre inlassablement, proposant aux lecteurs ses propres coups de cœur.

Helga Weyhe sait d’ailleurs qu’elle laissera peut-être son commerce orphelin : ne s’étant pas mariée, et sans enfants, la succession sera compliquée. Personne ne s’est encore présenté, mais elle promet : « Je continuerai jusqu’à ce que je ne le puisse plus. » La ville, qui compte 25.000 habitants ne cache pas sa fierté de cette librairie – dans la région où, selon la légende, Gutenberg inventa l’imprimerie.

Dans la librairie, la cloche de la porte sonne régulièrement. Et entre deux livres qu’elle recommande, Helga s’installe à son bureau, sur une chaise pivotante rembourrée, et fait ce qu’elle apprécie le plus. Lire.





via Nrz