Héros et héroïnes de la littérature : le dictionnaire des prénoms

Impétueux, romantiques, insoumis, charmeurs, amoureux ou mystérieux, les Aurore, Augustin, Inès, Lucien, Mohammed, Olivia, Simon, Wendy ou Victor de la littérature mondiale sont autant de sources d’inspiration dans lesquelles puiser pour (re)lire un classique, nourrir son imaginaire... ou choisir le prénom d’un enfant à naître !De Homère à Françoise Sagan, en passant par Marivaux, Francis Scott Fitzgerald ou les sœurs Brontë, mille parcours sont possibles dans ce dictionnaire à nul autre pareil, tout à la fois organisé et labyrinthique.Livre de chevet idéal pour rêveur littéraire impénitent, il devient le lieu de retrouvailles émues et de rencontres fracassantes avec ces héroïnes et ces héros de romans « plus vrais que nature » : ces personnages si incroyablement vivants et habités, qu’ils sont devenus des archétypes. Et leur prénom, un concentré de tout ce jaillissement de vie, de sensations et de souvenirs qu’ils incarnent si admirablement.Passant d’un personnage à l’autre avec cette bienveillante familiarité qu’on réserve aux vieux amis, Sarah Sauquet nous entraîne dans un émouvant voyage à travers les siècles, au cœur de la psyché humaine telle que des générations d’écrivains, de dramaturges et de poètes ont cherché à en saisir les contours et l’in nie complexité.En tout, sont recensés avec une exemplaire parité 244 prénoms de 400 personnages, à travers 330 œuvres. On compte 190 auteurs issus de 20 pays, dont six relèves de la Francophonie. À découvrir bientôt dans ce livre à double entrée...[à paraître 7/02] Sarah Sauquet – Dictionnaire des plus beaux prénoms inspirés de la littérature – Le Robert – 9782321013556 - 18,90 €