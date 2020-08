Hilary Mantel abandonne les fictions historiques

Crédit photo: © Joshua Irandi

« N’attendez plus de fictions historiques de ma part » a déclaré l’auteure ce dimanche au festival international du livre d’Édimbourg. « J’espère que les gens arrêteront de m’écrire afin de me pousser à travailler sur ce sujet. C’est bien que les gens aient de l’appétit pour l’histoire, mais vu le rythme que je mène, j’aimerais avoir une vie avant qu’il ne soit trop tard. »Ses livres publiés depuis 1985 alternent entre l’autofiction et le roman historique, mais c’est l’Histoire qui est à l’origine de sa renommée. En 2009 elle est la lauréate du prestigieux prix Booker avec son roman Dans l’ombre des Tudors (ed Sonatine, 2013 traduction Fabrice Pointeau), qui mettait en scène Thomas Cromwell, ministre d’Henri VIII et l’un des principaux acteurs de la Réforme en Angleterre. Son succès se poursuit en 2012 avec Le Pouvoir (ed Sonatine, traduction Fabrice Pointeau), pour lequel elle est une nouvelle fois récompensée par le prix Booker, devenant la première femme à l’emporter deux fois.Or, cette réussite commencerait à peser sur les épaules de l’auteure, qui vient de passer la dernière décennie à se plonger dans les archives des Tudor : « Je dirai franchement que les trois, quatre dernières années ont été particulièrement difficiles. Je n’ai pas vraiment eu de pause ou de temps d’arrêt entre les deux romans. »Si Mantel a récemment publié le Le miroir et la lumière, dernier volet de sa Trilogie sur Thomas Cromwell, elle n’a aujourd’hui « aucun autre grand roman historique en vue » et souhaite se concentrer sur l’écriture de nouvelles et le théâtre.Alors qu’elle écrivait ce qui sera sans doute son dernier roman historique, elle aurait commencé à rédiger d’autres projets en parallèle. Soucieuse de terminer son travail dans les temps, l’écrivaine se serait débarrassée de ces « à coté » en les rangeant au fond d’un carton. Pour l’autrice il serait aujourd’hui temps d’ouvrir cette boite et de se lancer dans de nouvelles aventures littéraires. « Je pense que je peux faire un travail original. Ce que j’espère, c’est que je pourrais me surprendre. »Malheureusement pour Mantel, ses liens avec Thomas Cromwell ne sont pas faciles à défaire. Elle travaille en effet actuellement sur une adaptation théâtrale et télévisuelle de son œuvre.Via The Guardian