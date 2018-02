Hillary Clinton en conférence de clôture du Pen World Voices Festival

Hillary Clinton tiendra la conférence de clôture du festival littéraire international PEN World Voices Festival qui se déroulera du 16 au 22 avril prochain. L’ancienne secrétaire d’État, que l’on ne présente plus, s’exprimera sur le thème central de la liberté d'expression.



(Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)





Le PEN World Voices Festival est organisé par l’association PEN America qui entend, entre autres, défendre la liberté d’expression. Cette édition accueillera plus de 165 écrivains d’une cinquantaine de nationalités différentes. Le thème ? « Résister et réimaginer. »



Hillary Clinton délivrera la « Arthur Miller Freedom to Write Lecture » – nommée ainsi d’après l’ancien président du PEN, conférence-événement très attendue du festival) le 22 avril, dans l’établissement The Cooper Union, à Manhattan.

Selon un communiqué de presse, le discours de l’ancienne secrétaire d’Etat (2009-2013) sera tiré de « son expérience en tant que première diplomate de la nation et de sa carrière en politique afin de souligner la centralité de la liberté d’expression – largement définie et défendue férocement – nourrissant des démocraties en bonne santé et des sociétés vibrantes ».

Celle qui aurait pu être présidente à la place de Trump sera rejointe par l’écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie (qui avait, elle, tenu la conférence de clôture du festival en 2015) pour un dialogue autour du futur des femmes et des filles autour du monde.

Hillary Clinton succède ainsi à Chimamanda Ngozi Adichie mais aussi à Colm Tóibín, Sonia Sotomayor, Salman Rushdie, Wole Soyinka, Christopher Hitchens, Nawal El Saadawi, Umberto Eco, David Grossman et Orhan Pamuk.