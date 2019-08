Hillary et Chelsea Clinton racontent le destin de 100 femmes d'exception

Keith Kissel, CC BY 2.0 Keith Kissel, CC BY 2.0









« Si l’histoire montre une chose, c’est que le monde a besoin de femmes courageuses. Ainsi, dans ces moments où le temps nous semble terriblement long, nous espérons que vous tirerez une force de ces histoires. Vraiment », indique l’éditeur des deux femmes.The Book of Gusty Women remonte jusqu’au XVIIe siècle pour raconte la vie de la poétesse Juana Inés de la Cruz, dont les textes scandalisèrent la société, de par leur franc-parler. Mais également la romancière Adichie, vantée pour ses écrits sur le féminisme, ou encore la militante Greta Thunberg, adolescente impliquée dans la cause climatique, et bien d’autres…« Chacune de ces femmes s’est battue et a remporte l’une de ces victoires qui aménagent la voie du progrès pour toutes les autres », précisent les Clinton. « Ce livre et la suite d’une conversation que Chelsea et moi avons depuis qu’elle est enfant, et nous sommes ravie d’accueillir d’autres personnes dans cet échange. »De nombreuses figures féminines, pas nécessairement identifiées comme féministes d’ailleurs, se retrouveront dans l’ouvrage : la chirurgienne de guerre Mary Edwards Walker, arrêté parce qu’elle portait des pantalons, en fait partie. De même que Mana al-Sharif, cette Saoudienne qui s’est filmée au volant d’une voiture en 2011… au mépris des lois du pays interdisant aux femmes de conduire.Plus de 100 portraits, « des histoires trop souvent négligées ou que personne n’a pris le temps d’écrire », poursuivent les coautrices. Il sera commercialisé par Simon & Schuster pour les États-Unis.